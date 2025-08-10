Abschied von Enzo Millot: „Stuttgart ist ein großartiger Verein“

Vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien blickt Enzo Millot auf seine Zeit beim VfB Stuttgart zurück – und wünscht Kollegen und Fans für die Zukunft alles Gute.

Seit Samstagabend ist es offiziell: Der jetzt ehemalige VfB-Mittelfeldspieler Enzo Millot wechselt in die Wüste. Beim Club Al-Ahli aus Saudi-Arabien hat der 23-Jährige einen Dreijahresvertrag bis 2028 unterschrieben, der ihm dem Vernehmen nach ein Jahressalär von rund zehn Millionen Euro netto einbringt. Der VfB nimmt rund 30 Millionen Euro an Ablöse ein.

Auf Instagram hat sich Millot nun in einem Abschiedsbrief an die VfB-Fans gewandt. Hier die Zeilen des Franzosen ungekürzt und in voller Länger:

Lesen Sie auch

„Liebe VfB-Fans, wo soll ich nach 4 Jahren mit euch anfangen ? Ich möchte euch allen für eure tägliche Unterstützung danken! Vom Klassenerhalt in letzter Minute gegen Köln über das Play-off gegen Hamburg bis hin zum Vizemeister der Bundesliga, der Champions League und schließlich dem DFB-Pokalsieger 2025, was für eine Entwicklung ich mit euch erlebt habe!

Danke an die Stadt Stuttgart, die mir immer am Herzen liegen wird, denn meine ersten beiden Kinder wurden hier geboren! Danke an alle, die im Verein arbeiten und die ich kennenlernen durfte, und an diejenigen im Hintergrund. Stuttgart ist ein großartiger Verein und ich hoffe, ihr werdet die Ergebnisse erzielen, die ihr erreichen müsst! Ich wünsche euch allen viel Erfolg und vor allem Gesundheit!!! Ici Bad Cannstatt. Euer Enzo.“