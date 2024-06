1 Bei den Hip-Hop- Open im vergangenen Sommer spielte unter anderem die Band K.I.Z. auf dem Cannstatter Wasen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Stuttgart, die „Mutterstadt“ , verliert ein großes Festival: Im August finden zum letzten Mal die Hip-Hop-Open statt. Das verraten die Veranstalter uns exklusiv. Was sind die Gründe?











Link kopiert



Wer in den 1990ern in Stuttgart aufgewachsen ist, dem könnten diese Textzeilen noch im Kopf stecken: „Willkommen in der Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar, Mekka für Rapper, zu viele meckern.“ Dieser Song der Massiven Töne trägt den Titel „Mutterstadt“. Darin verrät die Band, wen sie hasst: nämlich den Banker, „der beim Keplerstraßen-Checker ’n Päckchen Gras sucht, abends gediegen in Paul’s Boutique mit dem Sektglas groovt und sagt, dass er seine Stadt eigentlich gar nicht mag“.