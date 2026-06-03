Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gibt es einen weiteren Mordfall. Selbst der betroffene Schauspieler wurde davon überrascht, wie er laut RTL verriet.
Ein neuer Abschied bei "GZSZ", der selbst den Schauspieler unvorbereitet getroffen hat: Carlos Lopez stirbt in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den Serientod. Schauspieler Patrick Fernandez erklärte laut dem Sender RTL: "Ich hätte nie gedacht, dass Carlos umgebracht wird. Das war das Schockierendste." Dass seine Figur zum Abschied noch einmal eine emotionale Geschichte bekam, freut Fernandez aber. "Diese letzte Story war komplett rund. Für uns Schauspieler ist das ein Geschenk, weil man sie mit voller Überzeugung spielen kann."