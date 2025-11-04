Abschiebung aus Stuttgart: Abgeschobener Student wartet in Erbil auf sein Visum zur Rückkehr

Im August wurde der Studenten Ramzi Awat Nabi abgeschoben. Mit Erlaubnis der Ausländerbehörde könnte er schon am 6. November wieder einreisen. Doch das Warten auf sein Visum dauert.
Für Ramzi Awat Nabi heißt es jetzt warten. In Erbil, der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Irak, wartet der 24-jährige Student auf einen Termin beim deutschen Generalkonsulat, um sein Studentenvisum zur Wiedereinreise nach Deutschland zu bekommen. Doch das genau ist das Problem. Im Moment, so sagt sein Stuttgarter Anwalt Roland Kugler, liege die Wartefrist für einen solchen Termin bei einem Jahr. Viel zu lange für den jungen Mann, „der wieder weiterstudieren will“. Ramzi Awat Nabis Abschiebung aus dem Studentenwohnheim Stuttgart Vaihingen, deren Augenzeuge sein älterer Bruder wurde, hatte im August für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt.