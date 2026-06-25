Absagen der Veranstalter: Diese Feste und Events in Stuttgart fallen am Wochenende wegen Hitze aus

Bis fast 40 Grad soll es am Wochenende in Stuttgart geben – Grund für einige Veranstalter, geplante Feste und Events abzusagen. Ein Überblick.
Stuttgart schwitzt – und auch am Wochenende ist keine Abkühlung in Sicht. Im Gegenteil: Am Samstag kratzen die Temperaturen voraussichtlich knapp an der 40-Grad-Marke und auch am Sonntag bleibt es heiß. Das bewegt zahlreiche Veranstalter, die für das Wochenende Events und Feste geplant hatten, diese abzusagen. Der Grund: Vielerorts sind ausreichend Maßnahmen zur Abkühlung nicht umsetzbar – etwa weil Schattenplätze fehlen.