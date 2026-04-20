Abriss Wittwer-Haus Stuttgart: Warum das Denkmalamt den Stuttgarter Wittwer nicht schützen will

Anders als viele hoffen, kommt das vom Abriss bedrohte brutalistische Wittwer-Haus in Stuttgart nicht ins Denkmalverzeichnis. Warum? Wir haben die Fakten.
Der geplante Abriss des 1968 erbauten Wittwer-Buchhauses im Herzen der Stadt schlägt international Wellen. „Nach knapp 60 Jahren Betriebszeit befindet sich das Gebäude am Ende seines Lebenszyklus, wodurch ein dringender Handlungsbedarf zur Neuplanung besteht“, teilen die Bauherren, die Dinkelacker AG, mit: „Eine Sanierung des aufsteigenden Gebäudes ist weder aus technischer Sicht noch im Hinblick auf Nutzungsperspektiven sinnvoll.“