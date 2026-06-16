Der geplante Abriss des Wittwer-Baus in Stuttgart sorgt bundesweit für Entrüstung. Eine Expertenrunde in den Wagenhallen diskutiert über den Umgang mit dem Stadtbild.
Viel ist in Stuttgart über ohne Not abgerissene Gebäude (das Kaufhaus Schocken von Erich Mendelsohn) und über beinahe zerstörte Bauten (die Markthalle von Martin Elsaesser) diskutiert worden. Der aktuelle Fall – der geplante Abriss des Wittwer-Baus – entfacht deutschlandweit neue Debatten. Selbst die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet inzwischen darüber. Der brutalistische Bau der Architekten Kammerer + Belz aus den späten 1960er Jahren soll nach Plänen der Eigentümerin Dinkelacker AG abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.