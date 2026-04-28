Abi 2026 in Baden-Württemberg: Um diese Aufgaben ging es diesmal im Deutsch-Abitur – Hätten Sie’s gewusst?

Viele der rund 46.000 angehenden Abiturienten im Land haben an diesem Dienstag ihre Deutschprüfung geschrieben. Vier Aufgaben standen zur Auswahl. Wie hätten Sie sich entschieden?
Etwa 46.000 junge Menschen in Baden-Württemberg legen derzeit ihre Abiturprüfungen an den allgemein bildenden und den beruflichen Gymnasien ab. Zu Beginn der heißen Phase hatte sich Kulturministerin Theresa Schopper (Grüne) via Pressemitteilung an sie gewandt und ihnen starke Nerven, Zuversicht sowie Durchhaltevermögen gewünscht.