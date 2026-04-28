Abi 2026 in Baden-Württemberg: Um diese Aufgaben ging es diesmal im Deutsch-Abitur – Hätten Sie’s gewusst?

Viele der rund 46.000 angehenden Abiturienten im Land haben an diesem Dienstag ihre Deutschprüfung geschrieben. Vier Aufgaben standen zur Auswahl. Wie hätten Sie sich entschieden?

Etwa 46.000 junge Menschen in Baden-Württemberg legen derzeit ihre Abiturprüfungen an den allgemein bildenden und den beruflichen Gymnasien ab. Zu Beginn der heißen Phase hatte sich Kulturministerin Theresa Schopper (Grüne) via Pressemitteilung an sie gewandt und ihnen starke Nerven, Zuversicht sowie Durchhaltevermögen gewünscht.

„Sie sind gut vorbereitet, um diese letzte Etappe erfolgreich zu meistern. Freuen Sie sich auf die Zeit danach, auf das Gefühl, eine starke Leistung abgeliefert zu haben und auf die vielen Türen, die Ihnen mit dem Abi in der Tasche offenstehen“, so Schopper.

An diesem Dienstag, 28. April, stand die schriftliche Prüfung in Deutsch an. An den allgemein bildenden Gymnasien begann die Klausur um 9 Uhr und endete um 14.15 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler konnten dabei zwischen den folgenden vier Aufgaben wählen:

Aufgabe I: Erörterung eines literarischen Textes

Textgrundlage war Jenny Erpenbecks (* 1967) Roman „Heimsuchung“ aus dem Jahr 2007. Anhand eines Textes der Literaturwissenschaftlerin Bettina Bannasch (Bettina Bannasch: „Der Garten Eden in zwölf quadratischen Kapiteln. Anmerkungen zu Jenny Erpenbecks Roman Heimsuchung“, 2008, erschienen in: Stephanie Catani, Friedhelm Marx (Hrsg.): „Über Grenzen. Texte und Lektüren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“, Göttingen, 2015, Seiten 31-47 und 31-35) sollten die Schülerinnen und Schüler die Frage erörtern, inwiefern man im Hinblick auf Erpenbecks Roman von einem „Spannungsverhältnis von ,Geschichte‘ und ,Natur‘“ sprechen kann.

Aufgabe II: Vergleichende Interpretation zweier Gedichte

Textgrundlage waren das Gedicht „Leben“ (veröffentlicht 1891) von Ricarda Huch (1864-1947) und das Gedicht „November-Rose“ (veröffentlicht 1901) von Stefan George (1868-1933) (Quellenangaben: Huch, Ricarda: „Gedichte“, zweite vermehrte Auflage, Leipzig, 1908, Seite 161 und George, Stefan: „Die Fibel. Auswahl erster Verse“, Berlin, 1901, Seite 67.). Die Schülerinnen und Schüler waren aufgefordert, das Gedicht „Leben“ von Ricarda Huch zu interpretieren und mit dem Gedicht „November-Rose“ von Stefan George zu vergleichen. Dabei sollten sie ihre Kenntnisse zur Literatur um 1900 einbeziehen.

Aufgabe III: Erörterung eines pragmatischen Textes

Grundlage war der Text „Alles und nichts sagen. Vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne“ von Eva Menasse, erschienen in: Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2023, Seiten 41-47. Die Schülerinnen und Schüler sollten den Gedankengang des Textes darstellen und dessen Intention erläutern. Im Anschluss waren sie aufgefordert, die Position Menasses zur digitalen Kommunikation zu erörtern und dabei ihre Kenntnisse zum Themenfeld „Sprache in politisch-gesellschaftlichen Verwendungszusammenhängen“ einzubeziehen.

Aufgabe IV: Materialgestütztes Schreiben eines argumentierenden Textes

Um das Thema „Sensitivity Reading“ ging es in diesem Jahr beim materialgestützten Schreiben eines argumentierenden Textes. Die fünf folgenden Artikel sollten dazu die Textgrundlage bilden:

Jennifer Heinzel (14.01.2024): „Sensitivity Reading: Absurde Zensur oder zwingender Eingriff?“, https://www.stern.de/kultur/sensitivity-reading--wenn-texte-politisch-korrekter-werden-sollen-34356430.html, Zugriff am 20.07.2024

Lisa Santos (02.09.2020): „Klischee lass nach“, https://www.fluter.de/sensitivity-reader-deutschland, Zugriff am 21.07.2024

Juli Zeh (24.04.2023): „Die Schriftstellerin: Angst ist gefährlich“, https://www.zeit.de/2023/17/kunstfreiheit-kulturbetrieb-diversitaet-cancel-culture, Zugriff am 21.07.2024

Lectrr (06.03.2019): Cartoon “sensitivity readers”, https://lectrr.be/nl/item/2019_03_06_Sensitivity_readers-1, Zugriff am 03.01.2025

Ijoma Mangold (24.04.2023): „Alles so schön keimfrei hier“, https://www.zeit.de/2023/17/kunst-freiheit-moral-ideologie-identitaetspolitik, Zugriff am 03.01.2025

Anhand dieser Texte sollten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Schreibwettbewerbs einer überregionalen Wochenzeitung zum Thema „Sensitivity Reading“ einen Kommentar verfassen, in dem sie dazu Stellung nehmen, ob literarische Texte durch sogenannte „Sensitivity Reader“ auf möglicherweise diskriminierende Inhalte und Sprachverwendung untersucht und infolgedessen gegebenenfalls überarbeitet werden sollen. Die Schülerinnen und Schüler waren dabei aufgefordert, das im Unterricht erworbene Wissen, unter anderem über Sprache in politisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen, sowie eigene Erfahrungen einzubringen.

An den beruflichen Gymnasien gilt eine andere Prüfungsordnung. Die Schülerinnen und Schüler müssen neben dem jeweiligen sechsstündigen berufsbezogenen Profilfach als fünfstündiges Fach entweder Deutsch oder Mathematik wählen. Die schriftliche Prüfung ist im Profilfach sowie im gewählten fünfstündigen Fach verpflichtend. Wählen die Schülerinnen und Schüler Deutsch nicht als fünfstündiges Fach, müssen sie es vierstündig belegen und können sich auch hier schriftlich prüfen lassen.

Auch die Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Gymnasien haben heute ihre schriftliche Abi-Prüfung im Fach Deutsch absolviert. Foto: Sven Hoppe/dpa

Dementsprechend gibt es für das fünfstündige Fach Deutsch Aufgabenstellungen auf erhöhtem Anforderungsniveau und für das vierstündige Fach Deutsch Aufgabenstellungen auf grundlegendem Anforderungsniveau. Dabei können die Schülerinnen und Schüler jeweils zwischen vier Aufgaben wählen. Teilweise ähneln die Aufgaben denen an den allgemein bildenden Gymnasien, es können aber auch ganz andere Themen geprüft werden.

In diesem Jahr ging es unter anderem um eine vergleichende Gedichtinterpretation ähnlich der am allgemein bildenden Gymnasien, aber auch um das Schreiben von Abstracts und einem Essay zum Thema Künstliche Intelligenz.