Abhängigkeit von Microsoft: Wenn fast der ganze Staat an einem Computerprogramm hängt

Microsoft und Co. sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch die öffentliche Verwaltung setzt an vielen Stellen auf US-amerikanische Software. Wie riskant ist das?
Vor knapp einem Jahr kam Karim Khan, Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) nicht mehr an seine E-Mails. Genauer gesagt: an sein Microsoft-Konto. Und das war kein technisches Problem, sondern mutmaßlich die Folge von politischen Sanktionen, die die US-Regierung gegen Khan verhängt hatte. Microsoft, ein US-Unternehmen, stellte zwar klar, dass es dem IStGH die Dienste nicht gesperrt hätte. Den Zusammenhang im Fall Khan schloss es aber nicht direkt aus.