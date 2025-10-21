„Abenteuerland“ in Stuttgart: Pur-Musical kommt „nach Hause“ – und bleibt länger

Kaum sind die Riffs von Brian May verklungen, zieht Stuttgart weiter ins „Abenteuerland“: Das Pur-Musical hängt im Theaterhaus noch eine Woche dran und lädt zu „Sing-Along“-Shows ein.
Die wilde Rockparty zur Comeback-Premiere von „We Will Rock You“ in Stuttgart steckt noch vielen Fans in den Knochen. Das Publikum stand Kopf, als Queen-Gründungsmitglied Brian May himself das Gitarrensolo in der Zugabe bei „Bohemian Rhapsody“ spielte. Wird auch Hartmut Engler zumindest einen Song selbst singen, wenn das Musical „Abenteuerland“ mit den Hits seiner Band Pur erstmals in seine Heimat kommt? Am 11. Februar ist Premiere im Theaterhaus – und das mit Rekordanspruch.