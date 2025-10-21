„Abenteuerland“ in Stuttgart: Pur-Musical kommt „nach Hause“ – und bleibt länger

Kaum sind die Riffs von Brian May verklungen, zieht Stuttgart weiter ins „Abenteuerland“: Das Pur-Musical hängt im Theaterhaus noch eine Woche dran und lädt zu „Sing-Along“-Shows ein.

Die wilde Rockparty zur Comeback-Premiere von „We Will Rock You“ in Stuttgart steckt noch vielen Fans in den Knochen. Das Publikum stand Kopf, als Queen-Gründungsmitglied Brian May himself das Gitarrensolo in der Zugabe bei „Bohemian Rhapsody“ spielte. Wird auch Hartmut Engler zumindest einen Song selbst singen, wenn das Musical „Abenteuerland“ mit den Hits seiner Band Pur erstmals in seine Heimat kommt? Am 11. Februar ist Premiere im Theaterhaus – und das mit Rekordanspruch.

Immer wenn Engler die bisher nur in Düsseldorf gespielte Show gesehen hat, musste er „das Taschentuch rausholen“, wie er sagt und betont: „Für mich ist das Musical ein absolutes Glück. Es ist wie ein Ritterschlag für uns. Wir hätten nicht im Traum daran gedacht, dass aus unseren Songs einmal ein Musical wird.“

Hartmut Engler spricht von einem „Ritterschlag“ für die Band

Mit mindestens 40 Shows im großen Saal T1 wird die Produktion das längste Gastspiel in der Geschichte des Theaterhauses. Wie die Veranstalter mitteilen, wurde die ursprünglich auf fünf Wochen angesetzte Spielzeit um eine Woche verlängert. Karten gibt es ab sofort für die sechste Woche.

Dass „Abenteuerland“ überhaupt auf Tour geht, ist eine kleine Sensation. Als Produzent Martin Flohr gemeinsam mit Pur-Frontmann Hartmut Engler das Projekt plante, winkten die großen Musicalanbieter zunächst ab – zu riskant, so die Einschätzung. Doch Flohr und Engler vertrauten auf die Kraft der Lieder und setzten das Stück durch.

Im Herbst 2023 feierte das Musical im Capitol Theater Düsseldorf Premiere. Zunächst war nur eine kurze Spielzeit bis März 2024 vorgesehen. Doch das Publikum machte die Produktion zum Überraschungshit: Die Laufzeit wurde mehrfach verlängert, die Vorstellungen waren ausverkauft, und bis zur Dernière zählten die Veranstalter über 400.000 verkaufte Tickets.

Musical wird vom Wagnis zum Publikumserfolg

Das Kreativteam des Musicals um Hartmut Engler (Dritter von rechts) Foto: Böhme

In Stuttgart macht die Deutschland-Tour von „Abenteuerland“ den längsten Halt – und bietet ein besonderes Format: „Sing-Along“-Shows. An Dienstag- und Freitagabenden sowie am Samstagnachmittag sind die Zuschauer eingeladen, gemeinsam mit dem Ensemble die größten Pur-Hits zu singen.

„Das wird eine Mega-Partystimmung mit echten Gänsehautmomenten“, freut sich Christian Bock, der in Balingen geborene Hauptdarsteller, der in Stuttgart in dieser Rolle zu sehen sein wird.

Ein Stück für mehrere Generationen

Im Zentrum der Handlung stehen die Schirmers, eine ganz normale Familie, die sich mit Träumen, Konflikten und Momenten des Zusammenhalts durchs Leben schlägt. Die Erzählung über Liebe, Freundschaft und den Mut, neu zu beginnen, soll mehrere Generationen ansprechen.

Musikalisch begleitet wird die Story von 30 neu arrangierten Pur-Songs, darunter Klassiker wie „Ich lieb’ dich“, „Hör gut zu“, „Lena“ und „Funkelperlenaugen“. Bei den Deutschsprachigen Musical Awards 2024 erhielt „Abenteuerland“ den ersten Preis für das beste Buch einer Uraufführung und belegte den zweiten Platz in der Kategorie „Bestes Musical“.