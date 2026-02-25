Abenteuer vor 50 Jahren: Gefährliche Expedition – wie fünf Jungs die legendären Bopserhöhlen entdeckten

Fünf Freunde entdeckten vor 50 Jahren die sagenumwobenen Bopserhöhlen. Einer davon: der damals 13-jährige Michael Huiss. Er erinnert sich an ein Abenteuer wie aus einem Jugendroman.
Wie kürzlich berichtet, hat die Stadt den größten Teil der sagenumwobenen Bopserhöhlen Ende vergangenen Jahres aus Sicherheitsgründen verfüllt. Die mehrere hundert Jahre alten unterirdischen Sandsteinhohlräume, die keinen natürlichen Ursprung haben, drohten wegen des ständigen Wassereinbruchs einzustürzen. Der über ihnen liegende Straßenraum im Bereich des oberen Bopserwegs und der Bopserwaldstraße sei gefährdet gewesen, hatte die Stadt erklärt.