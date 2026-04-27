Bei "The Voice of Germany" wird im Herbst 2026 die Stuhlrunde nicht neu besetzt: Die fünf Coaches von 2025 kehren zurück. Die Blind Auditions starten bereits in einer Woche in Berlin.
Bei "The Voice of Germany" gibt es zur kommenden Staffel keinen Wechsel auf den roten Stühlen: Shirin David (31), Nico Santos (33), Rea Garvey (52) sowie das Rapper-Duo Michi Beck (58) und Smudo (58) sitzen 2026 erneut als Coaches in der Musikshow und kämpfen um die besten Talente. Das gaben ProSieben und Sat.1 an diesem Montag in einer Mitteilung bekannt. Damit geht die eingespielte Coach-Konstellation in die zweite gemeinsame Runde.