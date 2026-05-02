Mitte April musste Zayn Malik wegen einer unbekannten Diagnose ins Krankenhaus. Jetzt sagte der Sänger zahlreiche Konzerte seiner anstehenden Tournee ab, darunter alle US-Shows.

Zayn Malik (33) muss wegen gesundheitlicher Probleme mehrere Konzerte seiner anstehenden Tour streichen. Nachdem er Mitte April - ausgerechnet am Release-Tag seines neuen Albums - wegen einer nicht öffentlich gemachten Diagnose ins Krankenhaus eingeliefert wurde, meldete sich Malik am 1. Mai mit einem Update bei seinen Fans.

In einem Statement in seinen Instagram-Storys bedankte sich Malik ausdrücklich für die Unterstützung und die Genesungswünsche: Er habe die Liebe der Fans "gespürt" und sei aktuell zuhause in der Erholung. Zwar gehe es ihm besser, dennoch müsse er seinen Tourplan anpassen.

Alle US-Shows abgesagt

"Ich habe meinen Zeitplan für die kommenden Monate überdenken müssen und muss die Anzahl der Shows der KONNAKOL Tour reduzieren", schrieb er. Gleichzeitig betonte er, er wolle weiterhin so viele Konzerte wie möglich spielen und freue sich darauf, seine Fans bald wiederzusehen.

Die Tour startet am 23. Mai in London und sollte bis November insgesamt 31 Shows in Nordamerika, Europa und Südamerika umfassen. Nun sagte Malik alle US-Konzerte sowie Termine in Dublin, Glasgow und Birmingham ab. Das Manchester-Konzert wurde vom 12. auf den 24. Mai verschoben. Die Tour endet nun am 14. Oktober in Lima, Peru.

Zayn Malik wird von Kardiologen behandelt

Bislang gibt es keine offizielle medizinische Diagnose, und auch die Dauer seines Krankenhausaufenthalts ist nicht bekannt. Ein Sprecher des ehemaligen One-Direction-Mitglieds äußerte sich zunächst nicht, bestätigte jedoch, dass Malik zeitweise öffentliche Termine absagen musste, darunter auch geplante TV-Auftritte.

Das US-Magazin "People" berichtete unter Berufung auf einen Insider, Malik werde von einem der "weltweit führenden Kardiologen" behandelt, nannte jedoch keine genaue Ursache für die Erkrankung.

"Konnakol" ist Zayn Maliks fünftes Studioalbum als Solokünstler und erschien am 17. April.