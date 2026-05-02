Mitte April musste Zayn Malik wegen einer unbekannten Diagnose ins Krankenhaus. Jetzt sagte der Sänger zahlreiche Konzerte seiner anstehenden Tournee ab, darunter alle US-Shows.
Zayn Malik (33) muss wegen gesundheitlicher Probleme mehrere Konzerte seiner anstehenden Tour streichen. Nachdem er Mitte April - ausgerechnet am Release-Tag seines neuen Albums - wegen einer nicht öffentlich gemachten Diagnose ins Krankenhaus eingeliefert wurde, meldete sich Malik am 1. Mai mit einem Update bei seinen Fans.