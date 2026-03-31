Ab August: Prinzessin Isabella von Dänemark tritt ihren Militärdienst an

Für Prinzessin Isabella von Dänemark wird es ernst: Nach dem Schulabschluss absolviert die Tochter von König Frederik X. und Königin Mary ab August einen elfmonatigen Wehrdienst. Damit folgt sie dem Beispiel ihres älteren Bruders und ihres Vaters.

Prinzessin Isabella von Dänemark (18) wird nach ihrem Schulabschluss ihren Militärdienst antreten. Das hat das dänische Königshaus offiziell bekannt gegeben. Die Tochter von König Frederik X. (57) und Königin Mary (54) wird ihre Ausbildung ab August beim traditionsreichen Gardehusarenregiment in Slagelse absolvieren. Damit tritt sie direkt in die Fußstapfen ihres Bruders, Kronprinz Christian (20), der seinen Dienst ebenfalls in der Kaserne in Slagelse geleistet hat.

Ein bereits veröffentlichtes Foto zeigt die Prinzessin bei einem Besuchstag im Frühjahr 2025, als sie ihren Bruder in der Kaserne besuchte und so bereits erste Einblicke in den militärischen Alltag gewinnen konnte.

Isabella übernimmt dabei eine Vorreiterrolle in der dänischen Verteidigungsstruktur, da sie zu den ersten Rekrutinnen gehört, die das verlängerte Dienstmodell durchlaufen. "Die Prinzessin wird zu den Ersten gehören, die den elfmonatigen Wehrdienst antreten", erklärte das Königshaus in einer Pressemitteilung.

Militärdienst ist Familientradition bei den Royals

Aktuell besucht Prinzessin Isabella noch die renommierte Internatsschule Herlufsholm, wo sie dieses Jahr ihr Abitur machen wird. Ihr älterer Bruder Christian hatte den Dienst in der Gardehusarkaserne im Februar 2025 angetreten: Ursprünglich nur auf vier Monate angesetzt, entschied sich der Thronfolger im Mai 2025 dazu, seine militärische Laufbahn fortzusetzen. Er absolvierte die Ausbildung zum Leutnant und wechselte 2026 zur Königlichen Leibgarde.

Auch Isabellas Vater, König Frederik X., hat eine umfassende militärische Karriere durchlaufen: Er wurde in allen drei Teilstreitkräften ausgebildet und hält heute den Rang eines Generals im Heer und in der Luftwaffe sowie eines Admirals in der Marine. Besonders legendär ist seine Zeit bei der Eliteeinheit der Marine, dem "Frømandskorpset" (Kampfschwimmer).