Ab 5. September in der ZDF-Mediathek: High Stakes: Die Poker-Serie lässt Welten aufeinander prallen

Eine Astronautin mit Kopftuch? Warum nicht, findet Ayla. Für ihren großen Traum vom Weltall setzt die gläubige Muslima in der neuen ZDFneo-Serie "High Stakes" am Pokertisch alles aufs Spiel.
Mit Kopftuch an den Pokertisch oder gar ins Weltall fliegen? Die neue ZDFneo-Serie "High Stakes" erzählt die Geschichte der Muslima Ayla, die unbedingt Astronautin werden will, die erste Frau mit Kopftuch im All. Für diesen Traum ist sie bereit, am Pokertisch alles aufs Spiel zu setzen. Nach der Premiere der ersten beiden Folgen auf dem Filmfest München startet die Miniserie nun in der ZDF-Mediathek.