"Scary Movie" und die Nachfolger gehörten zu den beliebtesten Komödien der 2000er Jahre. Der sechste Teil der Reihe kommt jetzt nach langer Pause endlich in die Kinos.
Ein kleines Mädchen liest in einer Schulklasse eine Geschichte über eine Ente vor. Auch der US-Präsident, gespielt von Comedy-Legende Leslie Nielsen, ist an diesem Tag zu Gast in der Schule. Ein Mitarbeiter flüstert ihm ins Ohr: "Mr. President, wir haben eben erfahren, dass Aliens den Planeten angreifen. Sie werden uns alle töten." Der Präsident entgegnet: "Verstehe. Ich kümmere mich gleich darum, aber erst will ich wissen, was mit der Ente passiert."