Die Dreharbeiten in Thailand sind längst abgeschlossen, ein paar Wochen müssen sich Reality-Fans aber noch gedulden: Die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" ist erst ab Anfang August zu sehen.

Der Sender Sat.1 hat verraten, wann die neuen Episoden von "Villa der Versuchung" ausgestrahlt werden. Die zweite Staffel läuft demnach ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr und ist parallel auf Joyn abrufbar. Gastgeberin ist erneut Verona Pooth (58). Welche Promis sich diesmal der Herausforderung stellen, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Nach einer ersten erfolgreichen Staffel, die am 7. Juli 2025 Premiere feierte, kehrt das Format laut Sender als "starke Marke" für Sat.1 und Joyn zurück. Gedreht wurde ab Februar in Thailand. Im Mittelpunkt steht ein Jackpot von 250.000 Euro, um den 14 Prominente konkurrieren. Das Prinzip ist denkbar einfach und zugleich tückisch: Jede Annehmlichkeit in der Villa kostet Geld - und dieses Geld wird unmittelbar vom gemeinsamen Topf abgezogen. Je großzügiger sich die Stars einrichten, desto kleiner fällt am Ende die mögliche Gewinnsumme aus.

Jeder Luxus hat seinen Preis

Bett, Sofa, Pool oder, neu in dieser Staffel, Kleidung aus der sogenannten "Anziehbar": Alles lässt sich erwerben, und jeder Kauf schmälert den Jackpot. Als tägliche Versuchung dient der "Kracher des Tages", etwa eine Heißluftfritteuse oder ein zusätzliches Schlafzimmer.

Damit entsteht ein Spannungsfeld zwischen Sparsamkeit und Verschwendung sowie zwischen Teamgeist und Eigennutz. Tag für Tag müssen die Teilnehmenden dieselbe Entscheidung treffen: zugreifen oder verzichten. Wie sich Sparfüchse und Verschwender im Haus arrangieren, dürfte einen Großteil der Dynamik ausmachen. Eine zentrale Rolle spielt die Abrechnungszeremonie, in der Verona Pooth regelmäßig den Kontostand offenlegt. Dort zeigt sich, wer den Versuchungen widerstanden hat, wer schwach geworden ist und wer ohne Rücksicht auf den gemeinsamen Topf eingekauft hat.

Im vergangenen Jahr nahmen die Promis die Versuchungen zahlreich wahr, und so blieben am Ende von den 250.000 Euro nur 9.199 Euro übrig. Diese gewann Jasmin Herren (47).