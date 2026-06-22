Die Dreharbeiten in Thailand sind längst abgeschlossen, ein paar Wochen müssen sich Reality-Fans aber noch gedulden: Die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" ist erst ab Anfang August zu sehen.
Der Sender Sat.1 hat verraten, wann die neuen Episoden von "Villa der Versuchung" ausgestrahlt werden. Die zweite Staffel läuft demnach ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr und ist parallel auf Joyn abrufbar. Gastgeberin ist erneut Verona Pooth (58). Welche Promis sich diesmal der Herausforderung stellen, wurde noch nicht bekannt gegeben.