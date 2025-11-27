Was passiert, wenn sich mehrere Gruppen von Auswanderern ums vermeintliche Paradies auf Erden balgen? Der Thriller "Eden" macht die stargespickte Probe aufs Exempel - und feiert jetzt seine Heimkinopremiere bei Sky und Wow.
Was passiert, wenn sich der Traum vom eigenen Garten Eden Stück für Stück als Hölle auf Erden entpuppt? Diese Frage beantwortet der Survival-Thriller "Eden" von Regisseur Ron Howard (71), der vor rund einem halben Jahr ins Kino kam und schon jetzt seine Heimkino-Premiere bei Sky und Wow feiert. Der Film erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe von Aussteigern, die auf einer entlegenen Pazifikinsel nach ihrem persönlichen Glück abseits der Zivilisation strebt - und das genaue Gegenteil findet.