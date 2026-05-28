"Verflucht normal" erzählt die wahre Geschichte eines schottischen Aktivisten mit Tourette-Syndrom - und das mit viel Gefühl und Humor. Nach dem BAFTA-Vorfall trifft das Biopic emotional noch stärker.
"Verflucht normal" (Originaltitel: "I Swear") ist eigentlich ein klassisches Biopic, das ein außergewöhnliches Leben in eine zugängliche Filmbiografie übersetzt. Viele dürften allerdings erst durch den BAFTA-Vorfall auf den Film von Kirk Jones aufmerksam geworden sein: Als der reale John Davidson während der Verleihung im Februar aufgrund seines Tourette-Syndroms unkontrolliert einen rassistischen Begriff ausrief, entbrannte eine Debatte über Stigmatisierung. Mit diesem Vorfall im Hinterkopf trifft "Verflucht normal" emotional noch stärker. Denn plötzlich sitzt man nicht nur vor einem Biopic - sondern vor der Geschichte eines echten Menschen, dessen Leben bis heute von Missverständnissen geprägt ist.