Eine zauberhafte Laufbahn als Harry Potter kann Daniel Radcliffe vorweisen. Aber beherrscht er auch Mockumentary-Sitcom über eine gescheiterte Karriere? Die Serie "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" auf Sky und Wow dürfte die Antwort darauf geben.

Für gewöhnlich spricht man im Englischen von "The Rise and Fall of ...", also dem Aufstieg und Niedergang einer Person oder Sache. Schon mit seinem Titel zeigt die neue Sitcom "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" daher, die Dinge etwas anders anzugehen. Dass das der Serie im Stile solcher Mockumentary-Klassiker wie "The Office" ausgezeichnet gelingt, davon zollt nicht nur ein aktuell perfekter Score von 100 Prozent positiven Kritikerstimmen auf der Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes". Worum geht es in der Sportcomedy, die ab dem 28. März bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst Wow startet?

Die Geschichte geraderücken - darum geht es Vor 20 Jahren war Reggie Dinkins (Tracy Morgan, 57) ein gefeierter Star im American Football. Doch mit einer dummen Aktion ruinierte er auf einen Schlag seine schillernde Zukunft: Reggie verwickelte sich in einen Wettskandal, die NFL sperrte das Ausnahmetalent daraufhin und dessen Karriere fand ein unrühmliches Ende. Ein Umstand, den der Ex-Sportler zwei Jahrzehnte später endlich ins rechte Licht rücken möchte.

Um sein arg ramponiertes Image aufzupolieren, engagiert er den renommierten Filmemacher Arthur Tobin (Daniel Radcliffe, 36). Der soll eine Dokumentation drehen, die Reggie in den Augen seiner einstigen Fans und nicht zuletzt seiner eigenen Familie rehabilitiert. Apropos Familie: Ex-Frau Monica (Erika Alexander, 56), die noch immer als seine Managerin arbeitet, ist zunächst wenig von der geplanten Doku begeistert und sieht darin Potenzial für noch mehr Ungemach. Doch dann erfährt sie, dass auch Regisseur Arthur mit gewissen Dämonen seiner Vergangenheit zu kämpfen hat.

Hommage an den Klassenprimus

"Ich habe extra geübt wie Jim aus 'The Office' zu gucken", sagt zu Beginn der Serie Bobby Moynihans (49) Charakter Rusty, der beste Freund von Titelfigur Reggie Dinkins. Dass sich die neue Serie einiges vom Mockumentary-Klassenprimus abgeschaut hat, wird durchaus charmant und selbstironisch angesprochen. Wie "The Office" ist auch "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" als sogenannte Single-Camera-Sitcom konzipiert, soll heißen: Es gibt weder Lachtrack noch Live-Publikum bei den Aufnahmen, was der Serie ein authentisches, eben dokumentarisches Flair verleiht.

Eingespieltes Duo hinter der Kamera

Für "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" zeichnet ein Showrunner-Duo verantwortlich, das sich schon durch verschiedene Projekte als gutes Team bewiesen hat. Robert Carlock und Sam Means arbeiteten bereits zusammen an der bissigen Sitcom "30 Rock", die hinter die Kulissen einer Sketchshow blickt. Und auch bei der ungewöhnlichen Comedyserie "Unbreakable Kimmy Schmidt" hatten die beiden ihre Finger mit im Spiel. Wie in beiden genannten Erfolgsserien ist bei "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" auch wieder Komikerin Tina Fey (55) involviert - sie ist als eine der ausführenden Produzenten mit an Bord.

Doch auch vor der Kamera kann sich das Ensemble sehen lassen: Neben Tracy Morgan, Erika Alexander und Daniel Radcliffe wartet die zehnteilige erste Staffel mit manch einem berühmten Gaststar auf. So sind in kleineren Rollen unter anderem Rap-Superstar Megan Thee Stallion (31), "Saturday Night Live"-Allzweckwaffe Heidi Gardner (42) und auch "The Office"-Urgestein Craig Robinson (54) zu sehen. Vor allem sind es selbstredend die verbalen Scharmützel zwischen Morgan und Radcliffe, von denen "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" lebt.

Und das tut es ausgesprochen überzeugend. Zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in Deutschland hält die Serie auf der durchaus kritisch geltenden Internet-Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes" einen perfekten Kritiker-Score von 100 Prozent. Das bedeutet also, das bislang jede abgegebene Bewertung eines professionellen Kritikers positiv war - ein extrem seltenes Kunststück.

Sky One zeigt "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" ab 28.März als deutsche TV-Premiere immer samstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Zur Auswahl steht neben der deutschen Tonspur auch das englische Original. Alle Episoden sind zudem über Sky und Wow auf Abruf verfügbar.