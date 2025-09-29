Ab 27. Oktober zu sehen: Guido Broscheit: Von Rote Rosen zieht es ihn nun zu Unter Uns

Guido Broscheit spielte schon in beliebten Serien wie "Rote Rosen", "Sturm der Liebe" und "GZSZ" mit. Jetzt dreht er für die RTL-Daily "Unter uns". Ab Ende Oktober wird er Jori Jansen verkörpern, der in der Serie schon seit Jahren immer wieder erwähnt wurde.

Neuer Job für Guido Broscheit (57): Der erfahrene Serien-Schauspieler steigt bei "Unter uns" ein. Wie RTL am Montag mitteilte, übernimmt er die Rolle des Jori Jansen - der Jugendliebe von Patrizia Neumann-Goldberg (gespielt von Miriam Lahnstein). Erstmals wird er in Folge 7.735 zu sehen sein, die am Montag, 27. Oktober, 17:30 Uhr bei RTL läuft (und vorab auf RTL+).

Erst Anwalt, dann Schauspieler Broscheit wurde in Düren geboren und studierte nach dem Abitur zunächst Rechtswissenschaften in Münster und Lausanne. Bis 2006 war er als Anwalt tätig, dann begann er seine Karriere als Schauspieler. Er hat in zahlreichen bekannten Serien wie "Notruf Hafenkante", "In aller Freundschaft" und "SOKO" mitgespielt.

Von November 2010 bis November 2011 war er in mehr als 230 Folgen von "Rote Rosen" (ARD) in einer Hauptrolle als zwielichtiger Unternehmer Falk Landau zu sehen. Ende 2012 übernahm er die Rolle des Konzernchefs Veit Bergmann in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Auch für RTL war er schon im Serien-Einsatz: 2007 in "Alles was zählt", zehn Jahre später in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Guido Broscheit kündigt "zahlreiche Wendungen" für seine Rolle an

Nun tritt der 57-Jährige bald in "Unter uns" in Erscheinung. Sein Rollenname ist treuen Zuschauerinnen und Zuschauern übrigens schon lange bekannt. Denn als Jugendliebe von Patrizia Neumann-Goldberg wurde er häufiger erwähnt. Nun bekommt man Jori Jansen endlich einmal zu Gesicht.

Für den Schauspieler liegt der Reiz der Rolle nicht nur in der geheimnisvollen Vergangenheit. "Jori ist ein unabhängiger Freigeist mit natürlicher Autorität, sehr guten Instinkten und einem klaren moralischen Kompass", wird er in der Pressemitteilung zitiert. "Er ist uneitel, geradlinig und praktisch veranlagt. Als Abenteurer liebt er das Risiko und kämpft kompromisslos für alles, was er liebt oder für richtig hält." Die Fans dürften sich auf "eine emotionale Reise in die Vergangenheit freuen". Und der neue "Unter uns"-Star kündigt an: "Nach seiner Ankunft erwarten ihn zahlreiche Wendungen, Spannung und bewegende Gefühle."