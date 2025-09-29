Ab 27. Oktober zu sehen: Guido Broscheit: Von Rote Rosen zieht es ihn nun zu Unter Uns

Guido Broscheit spielte schon in beliebten Serien wie "Rote Rosen", "Sturm der Liebe" und "GZSZ" mit. Jetzt dreht er für die RTL-Daily "Unter uns". Ab Ende Oktober wird er Jori Jansen verkörpern, der in der Serie schon seit Jahren immer wieder erwähnt wurde.
Neuer Job für Guido Broscheit (57): Der erfahrene Serien-Schauspieler steigt bei "Unter uns" ein. Wie RTL am Montag mitteilte, übernimmt er die Rolle des Jori Jansen - der Jugendliebe von Patrizia Neumann-Goldberg (gespielt von Miriam Lahnstein). Erstmals wird er in Folge 7.735 zu sehen sein, die am Montag, 27. Oktober, 17:30 Uhr bei RTL läuft (und vorab auf RTL+).