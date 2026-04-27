In der neuen ZDFneo-Serie "My Ex" sucht Palina Rojinski unter ihren Verflossenen nach ihrem großen Liebesglück. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in der sechsteiligen RomCom.
Auf der Suche nach der großen Liebe muss Palina Rojinski (41) einige Frösche küssen - oder besser gesagt: Exfreunde. In ihrer ersten Serienhauptrolle in "My Ex" spielt sie Ivy, die sich nach einer Trennung fragt, ob ihre große Liebe noch kommt. In der sechsteiligen RomCom begibt sie sich auf die Suche nach dem Prinzen - auf astrologischen Rat hin unter ihren Verflossenen.