Wilder Westen mit deutschem Setting? Unglaublich, aber wahr. Daran hat sich die ARD gewagt und für das Historiendrama "Schwarzes Gold" alle Register gezogen. Das erwartet die Zuschauer bei der Highlight-Serie mit Star-Power.
Ein deutscher Western, der in der Lüneburger Heide spielt? Klingt unglaublich. Doch diese ungewöhnliche Kombi ist der ARD mit der Serie "Schwarzes Gold" gelungen. Dafür hat die NDR-Produktion alle Register gezogen. Das Historiendrama erzählt die Geschichte vom Ölboom um 1900 - über den Traum vom schnellen Reichtum, von Verrat und skrupelloser Machtgier. Dabei besticht die sechsteilige Serie, die am 22. Dezember in der ARD-Mediathek startet, mit authentischen Kulissen und geballter Star-Power.