In der international produzierten Thrillerserie "Prisoner - Auf der Flucht" mit Leonie Benesch prallen Gegensätze aufeinander. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Wie blutig darf der Weg zur Gerechtigkeit sein? Eine Frage, die die neue Thrillerserie "Prisoner - Auf der Flucht" mehrfach aufwirft. Die sechs Episoden, die ab dem 19. Juni in der ARD-Mediathek zum Abruf breitstehen, führen eine Justizbeamtin und einen Schwerverbrecher durch Großbritannien. Sie müssen zusammenarbeiten, vertrauen können sie einander aber nicht.