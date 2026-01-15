Wer entpuppt sich in der neuen Spionage-Serie "Ponies" als der größere Feind der beiden weiblichen Hauptfiguren? Die UdSSR - oder der Chauvinismus? Die Antwort gibt es ab 16. Januar auf Sky und Wow.
Wer bislang nur über den Namen der neuen Serie gestolpert ist, die ab dem 16. Januar bei Sky und Wow startet, darf zunächst beruhigt werden: Nein, bei "Ponies" handelt es sich nicht um eine traurige Enthüllungsdoku über den harten Alltag kleinwüchsiger Pferde. Vielmehr steht der Titel für den fiktionalen Geheimdienstbegriff "Person of no Interest" - also den wahrgewordenen Traum einer jeden Spionagebehörde, die mit ihren Agenten natürlich so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erregen will.