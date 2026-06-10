Die neue Amazon-Serie "Every Year After" verspricht große Gefühle vor traumhafter Kulisse. Auch die neueste Romance-Produktion von Prime Video basiert dabei auf einem Bestseller.
Romantische Serien liegen in den vergangenen Jahren voll im Trend. Ob Kostüm-Shows wie der Netflix-Hit "Bridgerton" oder die Young-Adult-Serien "Der Sommer, als ich schön wurde" und "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns", die beide beim Streamingdienst Prime Video verfügbar sind. Allen eben genannten Serien ist gemein: Sie basieren auf populären Buchvorlagen mit großer Fanbasis. Es geht um die erste Liebe, Coming-of-Age, schmerzhafte Entscheidungen sowie zweite Chancen.