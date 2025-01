1 In Aalen ist eine 59-jährige Frau von einem Exhibitionisten belästigt worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Sina Schuldt

In Aalen verfolgt und belästigt am Dienstag ein Exhibitionist eine 59-jährige Frau. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte.











Eine 59-jährige Frau ist am Dienstag in Aalen von einem Exhibitionisten verfolgt und belästigt worden. Die 59-Jährige war gegen 2 Uhr in der Stuttgarter Straße unterwegs, als ihr der Mann folgte, wie die Polizei mitteilt. Als die Frau ihn zur Rede stellen wollte, bemerkte sie demnach, dass er an seinem aus der Hose hängenden Glied spielte.