Zeitgleich mit der Sperrung der A 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb feiert der Sindelfinger Standort von Mercedes-Benz Standort-Jubiläum. Kann das gutgehen?

Mercedes-Benz hat an diesem Wochenende eigentlich jede Menge Grund zum Feiern. Einerseits steht mit dem 140. Jahrestag der Erfindung des Automobils ein Meilenstein der Autobranche an, andererseits veranstaltet das Werk an diesem Freitag seinen ersten Future Day für Jugendliche, die gerne dort eine Ausbildung machen oder studieren würden. Und dann gibt es am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, einen Familientag unter anderem mit historischer Autoausstellung, zu dem Tausende erwartet werden.

Nein, ist sich ein Sprecher des Konzerns, Sebastian Meißner, sicher. „Bei einer Großveranstaltung lassen sich temporäre Verkehrsbelastungen nicht vollständig vermeiden“, gibt er zu bedenken. Aber man habe sich gemeinsam mit Behörden und Polizei ein umfassendes Mobilitätskonzept überlegt. „Viele Gäste nutzten öffentliche Verkehrsmittel und Shuttle-Angebote“, so Meißner. Auch die Gäste habe man inzwischen über die Sperrung und Umleitungen in Kenntnis gesetzt, ist aus Mitarbeiterkreisen zu hören. Zusätzlich sind an den Zuwegen auf und an der Autobahn Hinweisschilder angebracht worden, die den Weg zu den Parkmöglichkeiten weisen.

SSB bietet extra S-Bahnen nach Sindelfingen und zurück an

Tatsächlich macht die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) auf ihrer Webseite auf Zusatzzüge aufmerksam, die für das Familienfest eingesetzt werden. Aufgeführt sind dort die U11, die S1 und die S2. Am Sonntag, 14. Juni, fährt beispielsweise die Linie S1 demnach zwischen Plochingen und Herrenberg von 10.37 bis 12.07 Uhr alle 15 Minuten. Zwischen Herrenberg und Plochingen von 10.16 bis 12.46 Uhr alle 15 Minuten. Auch für die Rückfahrt sind wieder zusätzliche Fahrten geplant. Am Sonntagabend fährt die S1 zwischen Herrenberg und Plochingen von 17.16 bis 18.46 Uhr alle 15 Minuten. Zwischen Plochingen und Herrenberg von 16.37 bis 18.07 Uhr alle 15 Minuten.

Der Standort Sindelfingen des traditionsreichen Automobilbauers besteht seit dem 7. Juli 2015, also seit 111 Jahren. Am Standort Sindelfingen ist neben der Fahrzeugproduktion auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens angesiedelt. Das Automobil ließ sich Carl Benz vor 140 Jahren – 1886 – patentieren. Beide Anlässe jähren sich 2026, wenn auch teilweise nicht ganz rund, und lassen sich zu einem gemeinsamen Fest-Wochenende zusammenfassen.

„Das Jubiläum ist vor allem ein Dank an unsere Mitarbeitenden. Es würdigt ihre Leistung und Leidenschaft über Generationen hinweg“, heißt es von der Unternehmenskommunikation. Die große Resonanz zeige die Verbundenheit der Menschen mit dem Standort. Gleichzeitig wolle man mit dem Fest die Verbundenheit des Unternehmens mit der Region und den Menschen ausdrücken. Zu dem Familienfest hat sich auch die Sparte Historia Mobilis der SG Stern angemeldet. Sie will laut Webseite ihre historischen Autos in der Nähe der Einfahrbahn präsentieren.