Zeitgleich mit der Sperrung der A 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb feiert der Sindelfinger Standort von Mercedes-Benz Standort-Jubiläum. Kann das gutgehen?
Mercedes-Benz hat an diesem Wochenende eigentlich jede Menge Grund zum Feiern. Einerseits steht mit dem 140. Jahrestag der Erfindung des Automobils ein Meilenstein der Autobranche an, andererseits veranstaltet das Werk an diesem Freitag seinen ersten Future Day für Jugendliche, die gerne dort eine Ausbildung machen oder studieren würden. Und dann gibt es am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, einen Familientag unter anderem mit historischer Autoausstellung, zu dem Tausende erwartet werden.