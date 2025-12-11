A81 Böblingen/Sindelfingen: In der kommenden Nacht nochmals gesperrt

1 Richtung Stuttgart läuft der Verkehr jetzt auf der neuen Betonfahrbahn, Richtung Singen noch nicht. Foto: Stefanie Schlecht

Weil es witterungsbedingt Probleme mit der Fahrbahnmarkierung gab, ist die A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen in Richtung Singen noch einmal ab 20 Uhr dicht.











Derzeit verändern sich zwischen der A81-Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen und dem Lärmschutztunnel die Fahrwege. Im Zeitraum von rund einer Woche wird der Verkehr auf die neue Betonfahrbahn sowie auf ein neues Provisorium umgelegt. Allerdings verlief nicht alles nach Plan, wie die Projektgesellschaft Deges mitteilt. Deshalb muss in der Nacht auf Freitag in Fahrtrichtung Singen zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen noch einmal voll gesperrt werden.