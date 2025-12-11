A81 Böblingen/Sindelfingen: In der kommenden Nacht nochmals gesperrt
Richtung Stuttgart läuft der Verkehr jetzt auf der neuen Betonfahrbahn, Richtung Singen noch nicht. Foto: Stefanie Schlecht

Weil es witterungsbedingt Probleme mit der Fahrbahnmarkierung gab, ist die A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen in Richtung Singen noch einmal ab 20 Uhr dicht.

Derzeit verändern sich zwischen der A81-Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen und dem Lärmschutztunnel die Fahrwege. Im Zeitraum von rund einer Woche wird der Verkehr auf die neue Betonfahrbahn sowie auf ein neues Provisorium umgelegt. Allerdings verlief nicht alles nach Plan, wie die Projektgesellschaft Deges mitteilt. Deshalb muss in der Nacht auf Freitag in Fahrtrichtung Singen zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen noch einmal voll gesperrt werden.

 

Die Sperrung beginnt um 20 Uhr am Donnerstagabend, 11. Dezember, und endet am Freitagmorgen, 12. Dezember, um 5 Uhr. Die Umleitung erfolgt von der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost durch Sindelfingen bis zur Anschlussstelle Böblingen-Hulb. Außerdem entfällt im genannten Zeitraum ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen der Auffahrt AS Böblingen/Sindelfingen und dem Westportal der Überdeckelung. Der Grund für die nochmalige Sperrung: „Witterungsbedingt konnte das Auftragen der neuen Fahrbahnmarkierung in den vergangenen Nächten nicht abgeschlossen werden“, schreibt die Deges in einer Pressemitteilung.

Wenn die Fahrbahnen auf die südliche Seite der Autobahn vollends verlegt sind, können die weiteren Arbeiten an der A81-Fahrbahn auf der nördlichen Seite beginnen. Im Frühjahr 2027 soll dann die nördliche Tunnelröhre so weit fertig sein, dass der Verkehr hindurch fließen kann. Dann werden die provisorischen Fahrbahnen neben dem Deckel wieder abgebaut und die südliche Tunnelröhre fertiggestellt.

 