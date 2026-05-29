A81 bei Sindelfingen: Bremsbelag durchschlägt Windschutzscheibe – Porschefahrer schwer verletzt

Ein Porschefahrer (53) ist auf der A81 bei Sindelfingen schwer verletzt worden, nachdem ein Bremsbelag durch seine Windschutzscheibe geschlagen ist.
Ein 53 Jahre alter Mann ist am Freitag gegen 7 Uhr auf der A81 bei Sindelfingen schwer verletzt worden, als ein Bremsbelag durch die Windschutzscheibe seines Porsches geschlagen ist. Wie die Polizei berichtet, war der Porschefahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Singen unterwegs, als kurz vor der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost plötzlich ein Bremsbelag einer Sattelzugmaschine die Windschutzscheibe durchschlug. Das Teil wurde zunächst vom Lenkrad abgefangen, prallte anschließend aber in das Gesicht des Fahrers.