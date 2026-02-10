A81 bei Pleidelsheim: Unbekannter fährt Warnbaken um – Trümmerteile beschädigen zwei Autos

1 Der Unbekannte war in einer Baustelle von der Spur abgekommen (Symbolbild). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Unbekannter hat auf der A81 bei Pleidelsheim mehrere Warnbaken einer Baustelle umgefahren. Dabei schleuderten Trümmerteile auf die Autobahn.











Ein Unbekannter hat am Montagmorgen in einer Baustelle auf der A81 mehrere Warnbaken umgefahren und sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Gesuchte gegen 8.40 Uhr wohl mit einem Lastwagen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs, als er zwischen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim aus ungeklärter Ursache von seiner Spur abkam und mit zwei Warnbaken der dortigen Baustelle zusammenstieß.