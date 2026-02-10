A81 bei Pleidelsheim: Unbekannter fährt Warnbaken um – Trümmerteile beschädigen zwei Autos
Der Unbekannte war in einer Baustelle von der Spur abgekommen (Symbolbild). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Unbekannter hat auf der A81 bei Pleidelsheim mehrere Warnbaken einer Baustelle umgefahren. Dabei schleuderten Trümmerteile auf die Autobahn.

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen in einer Baustelle auf der A81 mehrere Warnbaken umgefahren und sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Gesuchte gegen 8.40 Uhr wohl mit einem Lastwagen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs, als er zwischen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim aus ungeklärter Ursache von seiner Spur abkam und mit zwei Warnbaken der dortigen Baustelle zusammenstieß.

 

Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt

Bei dem Unfall wurden Trümmerteile auf die A81 geschleudert, durch welche wiederum der Ford eines 34-Jährigen sowie der Mercedes eines 49-Jährigen beschädigt wurden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 4000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter 07 11 / 6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

 