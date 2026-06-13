A81 bei Böblingen: Brückeneinhub über der Autobahn

Am zweiten Juniwochenende ist die A81 zwischen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost komplett gesperrt. In dieser Zeit werden Teile einer neuen Brücke eingebaut.
Rund 90 Tonnen heben sich an der Autobahn 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen weitgehend lautlos in die Luft. Langsam, aber doch gut sichtbar ist die Bewegung. Die Sonne scheint, es weht ein frischer Wind. „Perfektes Wetter“, kommentiert Johannes Kuhn. „Aber oben beim Einsetzen merkt man den Wind dann ordentlich.“ Kuhn leitet für die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) den Ausbau der A81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen Hulb. Am zweiten Juniwochenende ist die gesamte Strecke für den Einhub von zehn Brückenteilen sowie diverse andere Arbeiten gesperrt. 55 Stunden haben die Deges, ihre Auftragnehmer sowie die Straßenmeisterei, um alles zu erledigen.