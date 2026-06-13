A81 bei Böblingen: Brückeneinhub über der Autobahn

Rund 90 Tonnen heben sich an der Autobahn 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen weitgehend lautlos in die Luft. Langsam, aber doch gut sichtbar ist die Bewegung. Die Sonne scheint, es weht ein frischer Wind. „Perfektes Wetter“, kommentiert Johannes Kuhn. „Aber oben beim Einsetzen merkt man den Wind dann ordentlich.“ Kuhn leitet für die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) den Ausbau der A81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen Hulb. Am zweiten Juniwochenende ist die gesamte Strecke für den Einhub von zehn Brückenteilen sowie diverse andere Arbeiten gesperrt. 55 Stunden haben die Deges, ihre Auftragnehmer sowie die Straßenmeisterei, um alles zu erledigen.

Der größte der zehn Verbundstahlkolosse, die einmal die neue Überführung über die A81 in der Wolfgang-Brumme-Allee beziehungsweise Rudolf-Diesel-Straße bilden sollen, ist am Samstagvormittag in seine Verankerungen gesetzt worden. Zwei sogenannte 700-Tonnen-Krane einer Spezialfirma aus Kehl (Ortenaukreis) sind dafür im Tandemhub im Einsatz. Einer hat das 43 Meter lange Stück vorne am Haken, einer hinten. Kranballett mit tonnenschweren Tänzern.

Zehn Brückenteile werden zusammengebaut

Das Stahlbetonstück hebt sich, wird geschwenkt und östlich neben das erste Teilstück gesetzt, das bereits früh am Samstagmorgen eingebaut worden ist. Fertig sind die Brückenteile noch nicht. Oben schauen noch mehrere Zentimeter lange Stahlstücke heraus. Wenn alle Teile eingesetzt und miteinander verbunden sind, kommt eine Betonschicht darauf. Stahlbeton, sagt Projektleiter Kuhn, vereine die Vorteile beider Verbundstoffe: Stahl sei gut bei Zugkräften, Beton halte dem Druck gut stand.

Insgesamt besteht die neue Brumme-Brücke später aus 20 Stücken, die auf den Widerlagern liegen. Jedes davon – bis auf die Randstücke – wiegt 67 Tonnen. Während dieser, der 13., Vollsperrung seit Beginn des Autobahnausbaus werden aber nur die zehn Teile eingebaut, die über der Autobahn entlangführen. Die anderen könne man bei fließendem Verkehr einsetzen. Wann genau das passiert, mag Kuhn nicht sagen. Einen festen Termin gebe es bislang nicht.

Neue Brücke über A81 wird im Spätsommer fertig

Überhaupt soll erst einmal eine Hälfte der Brücke – die spätere Fahrtrichtung Sindelfingen – fertiggebaut werden. Ab Spätsommer sollen sich beide Richtungen sowie Rad- und Fußverkehr die Brücke teilen. Im fertigen Zustand bekommt dann jede Fahrtrichtung zwei Spuren sowie eine Abbiegespur. Von Böblingen kommend werde man links auf die Autobahn abbiegen können, von Sindelfingen aus auf die im Bau befindliche Querspange Ost. Die Dimensionen der Brücke würden sich im Vergleich zur im August vergangenen Jahres abgerissenen Brücke nicht außerordentlich unterscheiden, jedenfalls in der Breite oder der Durchfahrtshöhe. Die Spannweite über die Autobahn dagegen hat sich deutlich vergrößert – weil die Autobahn mit ihren je drei Richtungsspuren plus Standstreifen eben erheblich breiter wird.

Während der Verkehr auf der A81 stillsteht – Richtung Singen fahren Autos und Lastwagen bei Böblingen-Hulb wieder auf die Autobahn, im Osten an der Anschlussstelle Böblingen-Ost – wird die Chance ergriffen, andere Arbeiten zu erledigen. Beispielsweise wird am Murkenbach gearbeitet, der versteckt unter der Autobahn verläuft. „Da kommen wir sonst nie wieder ran“, sagt Kuhn. Ebenso habe die Straßenmeisterei die Entwässerungsschlitze im Mittelstreifen zu spülen. Außerdem wird an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb – insbesondere auf der dortigen Unterführung – die Fahrbahndecke erneuert. Dort soll noch in diesem Jahr die Anschlussstelle umgebaut werden. Weil dann die südliche Brücke abgerissen wird, muss der gesamte Verkehr für bis zu eineinhalb Jahre auf die nördliche Seite und die Nebenstrecke umziehen. Dafür muss die Fahrbahndecke gut in Schuss sein.

Die Brücke in der Wolfgang-Brumme-Allee ist die letzte der Verbindungsbrücken zwischen Böblingen und Sindelfingen, die über die A81 führen, die neu gebaut wird. Insgesamt müssen sechs Über- und ebenso viele Unterführungen erneuert werden, um die breitere Autobahn aufzunehmen. Angefangen hatten die Brückenarbeiten im Oktober 2021 mit der Brücke in der Calwer Straße.

Sobald die neue Brücke, oder zumindest die erste Hälfte davon, im Spätsommer eröffnet ist, wird die Behelfsbrücke abgerissen, die aktuell nach Westen verschwenkt über die Autobahn führt. Den Platz braucht die Deges für weitere Arbeiten.