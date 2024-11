VW Golf geht auf der Autobahn in Flammen auf

9 Der VW Golf brannte nach dem Unfall auf der A81 komplett aus. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein Mercedes muss am Donnerstag wegen stockenden Verkehrs abrupt bremsen. Ein VW Golf kracht in das Fahrzeug und steht kurze Zeit später in Flammen.











Ein VW Golf ist am Donnerstagmorgen auf der A81 bei Asperg (Kreis Ludwigsburg) bei einem Unfall komplett ausgebrannt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 6.50 Uhr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und -Süd.

Ein 36 Jahre alter Mercedesfahrer bremste auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart scharf ab, da er in stockenden Verkehr geriet. Das bemerkte eine herankommende VW-Golf-Fahrerin zu spät. Laut Angaben der Polizei krachte die 19-Jährige mit ihrem VW in den Mercedes. Daraufhin fing der Motorraum des VW Feuer. Zugleich rollte das Fahrzeug rückwärts, kollidierte mit einem VW Transporter und schob diesen auf einen Skoda. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Fahrerin des Golfs das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurden der Golf und der Mercedes abgeschleppt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro – nicht eingerechnet ist der Schaden am Straßenbelag. Die A81 musste temporär voll gesperrt werden. Gegen 9.40 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Der Verkehr staute sich auf eine Länge von rund zehn Kilometern.