A8 Richtung Stuttgart: Autobahn nach Unfall mit Kleintransporter und Lkw gesperrt – Zeugen gesucht

Nach einem Unfall auf der A8 bei Rutesheim sind am Morgen zwei Spuren in Richtung Stuttgart gesperrt. Ein Kleintransporter war in der Nacht auf mehrere geparkte Sattelzüge geprallt.
Auf der A8 bei Rutesheim (Landkreis Böblingen) sind nach einem Unfall in der Nacht auf Freitag der mittlere und rechte Fahrstreifen in Richtung Stuttgart auch am Morgen weiterhin gesperrt. Ein 38-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war in der Nacht auf den Standstreifen geraten und mit mehreren in einer Nothaltebucht geparkten Sattelzügen kollidiert, wie die Polizei berichtet.