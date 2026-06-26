A8 Richtung Stuttgart: Autobahn nach Unfall mit Kleintransporter und Lkw gesperrt – Zeugen gesucht

Nach einem Unfall auf der A8 bei Rutesheim sind am Morgen zwei Spuren in Richtung Stuttgart gesperrt. Ein Kleintransporter war in der Nacht auf mehrere geparkte Sattelzüge geprallt.

Auf der A8 bei Rutesheim (Landkreis Böblingen) sind nach einem Unfall in der Nacht auf Freitag der mittlere und rechte Fahrstreifen in Richtung Stuttgart auch am Morgen weiterhin gesperrt. Ein 38-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war in der Nacht auf den Standstreifen geraten und mit mehreren in einer Nothaltebucht geparkten Sattelzügen kollidiert, wie die Polizei berichtet.

Den Angaben zufolge fuhr der 38-Jährige gegen 3.25 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A8 in Richtung München, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr auf dem Standstreifen weiter und streifte dort zunächst das Heck eines Sattelzugs, dessen Auflieger in den Standstreifen hineinragte. Der Sattelzug selbst war in einer Nothaltebucht geparkt. Bei der Kollision riss der Transporter dessen Seitenwand auf der gesamten Länge auf. Anschließend passierte der Sprinter zwei weitere geparkte Lastwagen, bevor er erneut mit einem weiteren Sattelzug zusammenstieß.

Transporter mit Meeresfrüchten beladen – Fahrer verletzt ins Krankenhaus

Schließlich kippte der mit Meeresfrüchten beladene Kleintransporter um und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Liegen. Der 38-Jährige konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Fahrer des zuletzt erfassten Sattelzugs, der in seiner Fahrerkabine geschlafen hatte, blieb unverletzt.

Nach einer vorübergehenden Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen gab die Polizei kurz vor 4.50 Uhr Uhr den linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart wieder frei. Der mittlere und rechte Fahrstreifen blieben gesperrt, die Bergungsarbeiten dauern hier noch an. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 85.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 / 68 69 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.