A8 bei Leonberg-Ost: VW kommt bei Autobahnabfahrt von Straße ab und stürzt Abhang hinunter

VW kommt bei Autobahnabfahrt von Straße ab und stürzt Abhang hinunter

1 Der Volkswagen stürzte den Abhang hinab. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Auf der A8 bei Leonberg kommt es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall. Ein Volkswagen fährt in einer Kurve geradeaus und stürzt einen Hang hinab. Der Fahrer wird schwer verletzt.











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Am Autobahndreieck Leonberg es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg auf Nachfrage mitteilt, fuhr ein Autofahrer gegen 6 Uhr auf der Autobahnabfahrt Leonberg-Ost in einer Kurve geradeaus und stürzte einen Abhang hinab. Warum der Fahrer die Kurve nicht bekam, ist Gegenstand der Ermittlungen.