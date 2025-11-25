A 81 in Böblingen/Sindelfingen: Ab Donnerstag wieder freie Fahrt in der Leibnizstraße

Der Ausbau der Autobahn 81 im Kreis Böblingen schreitet voran: Der Lärmschutztunnel an der A 81 wächst, an sechs Brücken wird gearbeitet. Was passiert als Nächstes?
Bis zum Jahresende passiert auf und an der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb noch allerhand. Zwar sind echte Meilensteine wie beispielsweise die Fertigstellung des Lärmschutztunnels – jetzt auch als Tunnel Goldberg bezeichnet – noch mehr als ein Jahr entfernt, aber eine kleine Zäsur steht dennoch an: am Donnerstagabend werden die Unterführung in der Leibnizstraße und daran anschließend auch der neue Turbokreisel der Stadt Sindelfingen nach etlichen Monaten restlos für den Verkehr freigegeben. Auf eine genaue Uhrzeit am Donnerstag will sich Deges-Sprecherin Pia Verheyen nicht festlegen. „Wir sind da in enger Abstimmung mit der Stadt Sindelfingen“, sagt sie.