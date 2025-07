A  81 bei Sindelfingen-Ost: Auffahrt Richtung Stuttgart für ein Jahr dicht

1 Hier kann man nicht mehr geradeaus fahren Foto: Krülle

An diesem Freitagabend wird die A -81-Auffahrt Sindelfingen-Ost in Richtung Stuttgart für lange Zeit geschlossen: Von etwa 20 Uhr an ist sie für ein ganzes Jahr zu.











Im Zuge des A 81-Ausbaus zwischen Böblingen und Sindelfingen kommt eine schwer wiegende Veränderung auf die Autofahrer zu. An diesem Freitagabend wird die Autobahnauffahrt Sindelfingen-Ost in Richtung Stuttgart für rund ein Jahr geschlossen. Laut Deges-Projektleiter Johannes Kuhn soll die Sperrung zwischen 20 und 21 Uhr erfolgen. Wer also von Sindelfingen in die Landeshauptstadt will, muss in den nächsten Monaten auf andere Auffahrten ausweichen, heißt es vonseiten der Projektgesellschaft Deges, die den Ausbau verantwortet.