80 Jahre Schulderklärung: Als die evangelische Kirche ihre Schuld bekannte

Am 19. Oktober 1945 wurde in der Stuttgarter Markuskirche Geschichte geschrieben. Das Schuldbekenntnis war das Eingeständnis führender Protestanten, in der Nazi-Zeit versagt zu haben.
Die Markuskirche im Stuttgarter Süden ist eine besondere Kirche. Nicht nur wegen ihrer Bauweise. Der Architekt Heinrich Dolmetsch hatte die 1908 eingeweihte Kirche – ungewöhnlich für die damalige Zeit – in Stahlbeton geplant, was sie im Zweiten Weltkrieg als einzige Stuttgarter Innenstadtkirche mutmaßlich vor der Zerstörung bewahrte. Dieser Umstand trug dazu bei, dass die Markuskirche, in der der erklärte Kriegsgegner Rudolf Daur als Pfarrer wirkte, Schauplatz eines geschichtlichen Ereignisses werden konnte, das sich jetzt zum 80. Mal jährt und das weit über Stuttgart hinaus Bedeutung erlangte.