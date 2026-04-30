80. Geburtstag in Stockholm: Kronprinzessin Victoria hält persönliche Rede für Carl Gustaf

Kronprinzessin Victoria hat beim Staatsbankett für Carl XVI. Gustaf eine persönliche Rede gehalten. Darin blickte die Thronfolgerin auf gemeinsame Abenteuer mit ihrem Vater zurück. Auch der Monarch selbst wurde in einer Rede emotional.

Beim festlichen Staatsbankett zu Ehren von Carl XVI. Gustafs 80. Geburtstag auf dem Stockholmer Schloss wurde es persönlich - und stellenweise überraschend humorvoll. Vor rund 400 geladenen Gästen sorgten sowohl der König selbst als auch seine Tochter, Kronprinzessin Victoria (48), mit ihren Reden für bewegende und zugleich leichte Momente.

Victoria hält Rede mit persönlicher Note Kronprinzessin Victoria eröffnete ihre Rede laut "Aftonbladet" zunächst auf Englisch, bevor sie ins Schwedische wechselte und sich direkt an ihren Vater wandte: "Eure Majestät, lieber Papa." In ihrer Ansprache blickte sie auf ihre Kindheit zurück und erinnerte daran, wie sie ihrem Vater schon früh - im wahrsten Sinne des Wortes - folgte.

Besonders eindrücklich schilderte sie eine gemeinsame Reise ins Fjäll. In einer Situation, in der es dunkel und kalt wurde, habe sie die Stimme ihres Vaters gehört: "Bleib in deinen Kleidern, halte den Kurs. Geh weiter." Worte, die für sie bis heute sinnbildlich seien.

Sie betonte, was ihr Vater ihr und der Familie vermittelt habe: Respekt und Demut gegenüber der Aufgabe, Schweden zu dienen. "Das werde ich mit aller Kraft weitertragen", versprach die Kronprinzessin.

Mit einem Augenzwinkern griff sie zum Ende ihrer Rede das wechselhafte Wetter im Gebirge erneut auf - und leitete damit charmant zur Feier über: "Aber weißt du was, Papa? Heute musst du es einfach hinnehmen, gefeiert zu werden. Denn das müssen Väter nun mal - egal, ob sie König von Schweden sind oder nicht."

Laut "Aftonbladet" stand der Abend kulinarisch ganz im Zeichen des Frühlings. Als Vorspeise wurde Kaisergranat mit Dill und Artischocke serviert. Es folgte schwedisches Kalbfleisch mit saisonalen Zutaten wie Bärlauch und Kartoffelkroketten mit Käse.

Auch der König zeigt Humor

Zuvor hatte König Carl XVI. Gustaf das Dinner mit einer eigenen Rede eröffnet - ebenfalls zweisprachig. "Die Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat", begann er und widmete sich dann augenzwinkernd dem Älterwerden.

"Älter zu werden hat auch Vorteile: Ich bewege mich mit Anmut und Stil. In einem würdevollen Tempo - man könnte sogar sagen majestätisch", scherzte der König und brachte den Saal zum Lachen.

Mit Blick auf die Zeit wurde er nachdenklich: "Was eben noch Zukunft war, ist jetzt Vergangenheit." Und weiter: "Wir werden einfach immer älter - und älter - und älter", sagte er, was bei vielen Gästen ein Schmunzeln hervorrief.

Zum Abschluss wurde es emotional. Sichtlich gerührt wandte sich der König an seine Familie - an die Königin, seine Kinder und Enkelkinder: "Ihr seid meine Sicherheit."