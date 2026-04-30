80. Geburtstag in Stockholm: Kronprinzessin Victoria hält persönliche Rede für Carl Gustaf

Kronprinzessin Victoria hat beim Staatsbankett für Carl XVI. Gustaf eine persönliche Rede gehalten. Darin blickte die Thronfolgerin auf gemeinsame Abenteuer mit ihrem Vater zurück. Auch der Monarch selbst wurde in einer Rede emotional.
Beim festlichen Staatsbankett zu Ehren von Carl XVI. Gustafs 80. Geburtstag auf dem Stockholmer Schloss wurde es persönlich - und stellenweise überraschend humorvoll. Vor rund 400 geladenen Gästen sorgten sowohl der König selbst als auch seine Tochter, Kronprinzessin Victoria (48), mit ihren Reden für bewegende und zugleich leichte Momente.