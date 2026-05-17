Das ESC-Finale aus Wien lockte am Samstagabend rund 8,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. Im Vorjahr waren es zwar 9,13 Millionen und bei Lenas Sieg 2010 schalteten 14,73 Millionen ein. Dennoch ein passabler Wert.
Das Finale des 70. Eurovision Song Contest aus Wien hat am Samstagabend (16. Mai) im Ersten 8,179 Millionen Menschen in Deutschland an die Bildschirme gelockt. Der Marktanteil lag bei 42,8 Prozent - ein starker Wert, der zeigt: Trotz des in Deutschland seit Jahren ernüchternden Abschneidens bleibt der ESC ein verlässliches Quotenereignis. Das geht aus den vorläufigen Daten der AGF Videoforschung hervor.