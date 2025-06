750 Jahre Dachtel: Das Ortsjubiläum schafft ein großes Wir-Gefühl

1 Weithin sichtbare Liebeserklärung an Dachtel. Foto: Alexander “Hotte“ Hoss

In Dachtel wächst gerade etwas zusammen. Das kann man spüren und man kann es auch ganz deutlich sehen – zum Beispiel auf den Bildern, die vergangene Woche bei einer Fotoaktion am Schallenberg entstanden sind. Dort steht ein weithin sichtbarer „Dachtel“-Schriftzug im Stile der berühmten, weißen „Hollywood“-Buchstaben in Los Angeles. Die Spaßaktion zum 1. Mai setzt am Ortsrand ein sichtbares Zeichen für das diesjährige Großereignis in dem 1400-Seelen-Dorf im Heckengäu. Die Dachteler Füchse – so heißen die Dorfbewohner ihrem Ortsnecknachnamen nach – feiern in diesem Jahr nämlich ihr 750-Jahr-Jubiläum.