Warum für die Queen der Rasen grün gesprüht wurde und Jimi Hendrix für 9 Mark Leben veränderte: Eine neue Ausstellung im Stadtpalais feiert Stuttgarts Wahrzeichen.
In den 70 Jahren seit ihrer Eröffnung haben der Stuttgarter Fernsehturm und die Liederhalle einiges erlebt. So wurde beim Besuch von Queen Elizabeth II. im Mai 1965, als der Frühjahrsrasen rund um das 217 Meter hohe Stuttgarter Wahrzeichen nicht zur vollen Zufriedenheit sprießte, kurzerhand in schwäbisch-pragmatischer Manier die Fläche grün angesprüht.