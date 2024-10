In Staffel 4 von 7 vs. Wild wurde die Live-Tour für das nächste Jahr erstmals angekündigt. Seit dem 14. Oktober gibt es offiziell Tickets bei Eventim zu kaufen. Insgesamt werden 11 Städte bereist, wobei die Ticketpreise zwischen 49,90 und 64,90 Euro liegen. Viel spannender für die Fans ist jedoch die Frage, wer von ihren Idolen auf der Bühne stehen wird.

Ist Fritz Meinecke auf der Tour dabei?

Laut offiziellen Angaben der Veranstalter wird Fritz Meinecke nur als Gast an einigen wenigen Abenden des Formats dabei sein. Er ist weder in das Konzept noch in die Organisation der Show involviert. Meinecke selbst teilte auf Instagram mit, dass er voraussichtlich bei höchstens drei der elf Events vor Ort sein wird. In welchen Städten der Show-Gründer auftreten wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Welche Teilnehmer sind dabei?

Pro Show sollen fünf Teilnehmer aus den verschiedenen Staffeln dabei sein, die stetig wechseln. Aktuell gibt es noch keine Informationen darüber, wer in welcher Stadt auf der Bühne stehen wird. Die Teilnehmer werden in den kommenden Wochen und Monaten über die Social-Media-Kanäle von 7 vs. Wild bekannt gegeben. Zusätzlich sollen bei jeder Show weitere Gäste aus dem Umfeld von 7 vs. Wild dabei sein. Überraschungsgäste sind ebenfalls möglich.

Was wird geboten?

Die Shows der Tour sind als Mix aus Live-Podcasts, interaktiven Survival-Challenges und Erfahrungsberichten angekündigt. Zudem wird es in jeder Stadt eine Fragerunde geben, bei der das Publikum den Anwesenden Fragen stellen kann. Die Show selbst soll etwa zwei Stunden dauern, inklusive einer halbstündigen Pause. Wie genau das Erlebnis letztlich aussehen wird, bleibt aber noch offen.