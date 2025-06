7 vs. Wild Staffel 5: Warum ist Fritz Meinecke raus?

"Die fehlt mir schon, die Mama" "Die Höhle der Löwen": Maschmeyers Deal für seine verstorbene Mutter

Emotionales Staffel-Finale: Im Werben um einen Mundgel-Deal geht es zwischen zwei Löwen extrem bissig zu. Zwei Erfinder einer Digital-Plattform für Senioren treffen hingegen mitten in Carsten Maschmeyers Herz. In Gedenken an seine verstorbene Mutter schließt er den Deal und zeigt sich gerührt.