7 vs. Wild: Findet Staffel 4 ohne Fritz Meinecke statt?

1 Der Austragungsort von Staffel 4 ist noch geheim (Symbolbild). Foto: Outi Pulkkinen / shutterstock.com

Die Teilnehmer der vierten Staffel von 7 vs. Wild stehen fest. Ist Gründer Fritz Meinecke dieses Jahr nicht dabei?











Die beliebte Survival-Reality-Show 7 vs. Wild geht in ihre vierte Runde, doch eine überraschende Neuerung sorgt bereits im Vorfeld für Diskussionen: Fritz Meinecke, der Schöpfer und bisherige Teilnehmer der Show, wird in dieser Staffel allem Anschein nach nicht wie gewohnt als Teilnehmer antreten. Es bleibt bisher unklar, ob und in welcher Form er in der vierten Staffel auftreten wird. Die genauen Hintergründe seiner Entscheidung wurden bislang nicht offiziell bekannt gegeben.