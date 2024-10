Warum Stefan an Tag 4 nach Hause ging

7 vs. Wild Staffel 4

Fritz Meinecke hat dieses Mal eine besondere Rolle.

In Folge 6 der 4. Staffel von 7 vs. Wild hat Stefan Hinkelmann den gelben Knopf gedrückt und die Show verlassen. Hier ist der Grund dafür.











Die Spannung zwischen den Teilnehmern Joe Vogel und Stefan Hinkelmann war von Anfang an spürbar, doch in der Nacht des dritten Tages eskalierte die Situation. Auslöser war ein Feuer, das im Camp ausbrach und Teile des Flugzeugs in Brand setzte. Laut den anderen Teilnehmern legte Hinkelmann einige Äste und Holzscheite zum Trocknen ans Feuer und schlief dann ein. Die Flammen griffen auf das Holz über und entzündeten schließlich die Stoffbespannung eines der Flügel, der als Dach verwendet wurde. Dies führte zu einer gefährlichen Situation, die jedoch rechtzeitig erkannt und entschärft werden konnte. Verletzt wurde niemand. Dennoch verschlechterte das Ereignis die Beziehung zwischen Vogel und Hinkelmann weiter. Letztlich entschied sich Hinkelmann, das Lager freiwillig zu verlassen, und drückte den gelben Knopf.