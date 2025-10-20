663 neue Meisterinnen und Meister: Glitzer und roter Teppich – das Handwerk feiert seinen Nachwuchs

Konfetti, roter Teppich und stolze Gesichter: die Handwerkskammer Region Stuttgart feiert ihre neuen Meisterinnen und Meister. Hunderte kamen zu der besonderen Party.

Hunderte Meisterinnen und Meister feierten dieser Tage im Internationalen Congresscenter (ICS) der Landesmesse Stuttgart ihren Aufstieg in den Meisterstand. Unter dem Motto „Nacht der Meister – Dein Handwerk. Dein Moment“ ehrte die Handwerkskammer Region Stuttgart bereits zum fünfzehnten Mal Absolventen aus 28 Gewerken. „Ich bin sehr stolz auf die Leistung der diesjährigen Meisterinnen und Meister. Sie sind die Zukunft unseres Handwerks und tragen entscheidend zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Landes bei“, freut sich Rainer Reichhold, Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart.

Die meisten kommen aus dem KfZ-Bereich Insgesamt gibt es in der Region nun 663 neue Meisterinnen und Meister. Unter ihnen: 521 Männer und 142 Frauen. Die meisten von ihnen kommen aus der Kraftfahrzeugtechnik.

Während Freude und Stolz bei der Zeremonie dominierten, bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt. Vor wenigen Wochen hatte die Kammer in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen: Nur noch 49 Prozent der Betriebe bewerten ihre Lage als gut, während der Anteil negativer Einschätzungen von 15 auf 23 Prozent gestiegen ist.

Rainer Reichhold, Präsident von Handwerk BW, sprach vor wenigen Wochen in einem Interview mit unserer Zeitung über die Gründe:„Wir hängen direkt an der Industrie. Nur wenn es der Gesamtwirtschaft gut geht, geht es auch dem Handwerk gut.“