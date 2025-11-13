Ausgerechnet bei seinem letzten Eröffnungswalzer als Ministerpräsident beim Presseball muss er passen: Kretschmann ist krank, teilt sein Regierungssprecher unserer Zeitung mit.
Es hätte ein ganz besonderer Moment für ihn und das gesamte Ballpublikum werden sollen: Zum letzten Mal hätte Winfried Kretschmann (Grüne) an diesem Freitag als Ministerpräsident den Landespresseball in der Stuttgarter Liederhalle mit einem Walzer eröffnen sollen. Wie Regierungssprecher Matthias Gauger unserer Redaktion am Donnerstagabend mitteilte, leidet der Regierungschef seit Dienstag an einem grippalen Infekt und muss seine Teilnahme daher absagen. Trotz aller Hoffnungen auf ein Kommen wird Kretschmann nun seinen „Last Waltz“ als Schirmherr nicht tanzen können.