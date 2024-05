8 Peak Preview: So soll die neue Pizzeria in Stuttgart aussehen. Foto: Gustoso Gruppe

Die Filiale der Pizzeria im Dorotheenquartier hat Ende April geschlossen, ein Nachfolger steht schon parat: In die Räume zieht die Kette „60 seconds to napoli“ ein. Die Eröffnung ist für Ende Juli geplant.











Link kopiert



Einen passenderen Nachfolger gibt es eigentlich nicht: Nach der Pizzeria mit dem schon etwas umständlichen Namen „Oh Julia“ kommt eine neue Kette mit einem noch komplizierteren Namen. Der Wechsel steht im Stuttgarter Dorotheenquartier an, wo die Filiale des Münchner Unternehmens Tasteful Concepts am 28. April ihre Türen schloss. „Arrividerci“, heißt es auf dem Schild, das seither im Fenster klebt, „Danke für sieben wundervolle Jahre!“ Die Fläche in der Stadtmitte hat sich die ebenfalls in München beheimatete Gustoso Gruppe gesichert, um dort ein Restaurant ihrer Formel „60 seconds to napoli“ zu installieren. Die Eröffnung ist für Ende Juli geplant.