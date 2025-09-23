52. Höfleswetzturnier: Los geht es: Rund 1000 Kicker spielen um den Sieg
Der SV Fellbach (weiß) zählt zu den Favoriten. Foto: Torsten Ströbele

Bei dem traditionellen Eintagesturnier des Württembergischen Fußballverbandes sind 92 Mannschaften am Start. Der Tag im Überblick.

Wer hätte das gedacht? Nach dem gestrigen Dauerregen spielt das Wetter heute bislang tadellos mit. Das 52. Höfleswetzturnier wird keine Schlammschlacht. Rund 1000 Kickerinnen und Kicker sind der Einladung des Württembergischen Fußballverbandes gefolgt, um in drei Kategorien um den Turniersieg zu spielen. „Alle 92 Mannschaften sind da, die sich angemeldet haben, das ist mega“, zeigt sich Matthias Rudolf, WFV-Hauptorganisator der Veranstaltung, zufrieden. „Bisher ist es trocken, trotz der schlechten Wettervorhersage.“ Und sowieso das Wichtigste: „Ich freue mich über all die leuchtenden Kinderaugen und den Spaß am Fußball.“

 

VfB-Profis sind am Start

Abseits des Platzes wartet auch wieder ein tolles Rahmenprogramm auf die Teilnehmer. Neben einem Parcours der VfB-Fußballschule mit Stationen wie Fußball-Darts und ein Speed-Check zur Messung der Schussgeschwindigkeit, kommen gegen 13.30 Uhr auch noch einige Prominente. Die VfB-Profis Finn Jeltsch, Mirza Ćatović und Leonie Schette schauen zur Autogrammstunde und für ein kurzes Interview vorbei. Das VfB-Maskottchen Fritzle darf natürlich auch nicht fehlen. Apropos VfB: Zu gewinnen gibt es für die Siegerinnen und Sieger Karten für ein Heimspiel in der MHP-Arena. Gleiches gilt für die Mannschaft, die mit dem Fairness-Preis der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten ausgezeichnet wird.Es bleibt spannend.

 